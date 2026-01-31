На Украине произошли аварийные отключения электроэнергии

В Черниговской, Киевской, Сумской и Житомирской областях, а также в Киеве ввели произошли аварийные отключения электроэнергии, сообщает издание «Страна.ua».

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что утром произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линий между энергосистемами Румынии и Молдовы, а также западной и центральной частями Украины. Из эксплуатации вывели блоки атомных электростанций, отметил он.

В некоторых районах Киева пропала вода, пишет издание. В Харькове полностью перестало работать метро, в части города пропал свет после скачков напряжения. «Сейчас есть проблемы с уровнем напряжения и электроснабжением в связи с ситуацией в объединенной энергосети»,— сообщил представитель харьковского облэнерго Владимир Скичко.

Из-за сбоев в работе энергосистемы Украины электроэнергия пропала в некоторых районах Молдавии. Без электроэнергии осталась большая часть Кишинева — во многих районах перестали работать светофоры и остановились троллейбусы. К больницам подключили генераторы, однако, сообщил мэр Ион Чебан, их время работы ограничено.