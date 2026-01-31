В Киеве отключено водоснабжение из-за аварии в энергосистеме

Из-за аварии в энергосистеме в Киеве отсутствует водоснабжение во всех районах, сообщила компания «Киевводоканал». Сколько займут восстановительные работы, не уточняется.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы быстрее восстановить электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства, сказано в пресс-релизе компании в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Местные СМИ пишут, что почти во всех областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Из-за этого сбоя также отключилось электричество в Молдавии.

С 16 января энергосистема Украины работает в режиме чрезвычайной ситуации. В украинской энергокомпании Yasno (входит в холдинг ДТЭК) предупреждали, что свет могут отключать более чем на 16 часов в сутки.