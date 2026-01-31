Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Большая часть Кишинева осталась без электричества

Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что во всех районах молдавской столицы отключилось электричество. Молдавское Минэнерго назвало причиной «серьезные проблемы в украинской энергосистеме».

По данным министерства, сегодня с утра упало напряжение на линии 400 кВ Исакчеа—Вулкэнешти—МГРЕС. Это привело к повреждению и отключению энергосистемы. Оператор системы электропередачи, компания Moldelectrica, работает над устранением проблемы. В некоторых районах страны напряжение уже восстановлено.

Ион Чебан рассказал, что в Кишиневе не ходят троллейбусы. Сколько человек остались без электричества по всей Молдавии, не уточняется. Национальный центр управления кризисами республики заявил, что блэкаут случился из-за неблагоприятных погодных условий, передает ТАСС.

Новости компаний Все