Большая часть Кишинева осталась без электричества

Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что во всех районах молдавской столицы отключилось электричество. Молдавское Минэнерго назвало причиной «серьезные проблемы в украинской энергосистеме».

По данным министерства, сегодня с утра упало напряжение на линии 400 кВ Исакчеа—Вулкэнешти—МГРЕС. Это привело к повреждению и отключению энергосистемы. Оператор системы электропередачи, компания Moldelectrica, работает над устранением проблемы. В некоторых районах страны напряжение уже восстановлено.

Ион Чебан рассказал, что в Кишиневе не ходят троллейбусы. Сколько человек остались без электричества по всей Молдавии, не уточняется. Национальный центр управления кризисами республики заявил, что блэкаут случился из-за неблагоприятных погодных условий, передает ТАСС.