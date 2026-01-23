Светлана Болотникова покинула пост министра образования и науки Удмуртии

Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова приняла решение уйти в отставку. Этот пост она занимала с 2017 года. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, исполнять обязанности министра будет ее заместитель Елена Бусыгина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Болотникова, vk Фото: Светлана Болотникова, vk

При госпоже Болотниковой в республике было построено 58 детсадов и 19 школ. С 2022 года по федпроекту «Модернизация школьных систем образования» завершился капремонт на 45 образовательных объектах. Были открыты 1 региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «ТАУ», 3 школьных «Кванториума» и мобильных технопарк», 164 центра «Точка роста», 200+ мастерских в учреждениях СПО.

«Удмуртия уже пятый год подряд входит в топ-10 регионов России по итогам Всероссийской олимпиады школьников. В 2025 году выпускники республики получили 64 стобалльных результата на ЕГЭ, а 10 школ отмечены федеральным “Знаком качества для образовательных организаций”»,— говорится в сообщении.

Светлана Болотникова возглавила министерство образования и науки Удмуртии в октябре 2017 года. С 1995 по 2017 годы она работала в Сарапульском педагогическом колледже, где прошла путь от преподавателя математики до директора учреждения. Руководителем учебного заведения госпожа Болотникова стала в 2011 году.