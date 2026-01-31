Звезды в аренду

В Астрахани девелопер опаздывает со сдачей гостиницы на 1,3 млрд руб. Проект на улице Николая Островского реализует ООО «Островского, 145». Его совладельцы — «Туризм.РФ» и астраханский «Трансметалл». Работы ведет генподрядчик ООО «Элтонстрой». Земля под объектом принадлежит региону. Аренда истекает в марте 2026 года. В октябре 2025 года застройщик судился с минимуществом из-за отказа продлить договор. Суд в январе 2026 года обязал ведомство дать землю в аренду до конца 2028 года. Решение вступит в силу 27 февраля 2026 года, если его не обжалуют. Сейчас стройка заморожена. В «Туризме.РФ» заявили, что работы продолжат после продления аренды.

Гостиницу в Астрахани планировали построить к концу февраля 2026 года

Фото: Марина Окорокова Гостиницу в Астрахани планировали построить к концу февраля 2026 года

Фото: Марина Окорокова

В Астрахани подрядчик не успевает в срок сдать гостиничный комплекс за 1,3 млрд руб. Речь идет о долгострое на ул. Николая Островского, 145 возле СЗК «Звездный». Согласно техническому паспорту объекта, проект должны закончить в конце февраля 2026 года.

Проект реализует специальная проектная компания ООО «Островского, 145», основанная Корпорацией «Туризм.РФ» вместе с астраханским инвестором ООО «ПКФ «Трансметалл». Он предполагает создание современного гостиничного комплекса на 148 номеров с фитнес-зоной, конференц-центром, баром и рестораном.

ООО «ПКФ «Трансметалл» зарегистрировано 2 марта 2005 года в Астрахани по ул. 2-я Дербентская, 28 и специализируется на оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. С февраля 2024 года единоличным руководителем и стопроцентным собственником компании является Рамзан Юнусов. В 2024 году выручка составила 8,3 млн руб., а чистая прибыль упала на 96% по сравнению с предыдущим годом и составила 9,3 тыс. руб.

«Туризм.РФ» оказывает инвестпроекту финансовую и административную поддержку в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», а кредитным партнером выступает банк «ВТБ». Проектные изыскания сделало астраханское архитектурно-проектное бюро «ИД». Проект был одобрен Главгосэкспертизой и получил разрешение на строительство.

В апреле 2024 года Корпорация сообщала, что строительство гостиничного комплекса завершится в марте 2026 года. Но сейчас стройка обнесена забором и имеет далекий от завершения вид.

В «Туризме.РФ» рассказали «Ъ — Средняя Волга», что на объекте выполнены подготовительные работы, произведен монтаж и демонтаж перегородок, усилен фундамент и проведена его гидроизоляция. На вопрос о причинах срыва срока сдачи объекта в Корпорации ответили, что срок договора аренды на земельный участок истекает в марте 2026 года, и после его продления строительно-монтажные работы будут возобновлены.

Гостиницу в Астрахани начали строить в марте 2025 года

Фото: Марина Окорокова Гостиницу в Астрахани начали строить в марте 2025 года

Фото: Марина Окорокова

2 октября 2025 года ООО «Островского, 145» действительно подало в Арбитражный суд Астраханской области иск к минимущества региона. Застройщик потребовал признать незаконным отказ ведомства в продлении договора аренды на земельный участок площадью 10,7 тыс. кв. м под гостиничным комплексом, который находится в областной собственности.

27 января 2026 года инстанция признала отказ минимущества в пролонгации договора аренды незаконным и обязала ведомство направить ООО «Островского, 145» проект нового договора с указанием срока аренды до 31 декабря 2028 года. Решение по делу вступит в законную силу через месяц, 27 февраля 2026 года (ровно за день до даты окончания срока строительства гостиницы согласно паспорту объекта), если минимущество не обжалует решение в следующей инстанции.

ООО «Островского, 145» зарегистрировано 7 марта 2023 года в Астрахани по адресу: ул. 2-я Дербентская, стр. 28/4, этаж 2, пом. 1, и работает в сфере гостиничного бизнеса и временного размещения. Генеральным директором с момента создания является Ибрагим Юнусов. Компания принадлежит двум юридическим лицам: ООО «ПКФ «Трансметалл» (51% доля) и АО «Корпорация Туризм.РФ» (49%).

Генподрядчиком, согласно паспорту объекта капстроительства «Гостиница на 148 номеров», указано ООО «Элтонстрой». Дозвониться представителям компании «Ъ — Средняя Волга» не удалось.

«Элтонстрой» также возводит Центр водных и гребных видов спорта в селе Яксатово Приволжского района. Региональное УКС заключило с ним контракт на 2 млрд руб. еще в мае 2024 года. В декабре 2025 года компания получила предостережение прокуратуры региона из-за отставания подрядчика по срокам.

ООО «Элтонстрой» зарегистрировано 16 января 2008 года и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий в Астраханской области. Генеральным директором с октября 2025 года является Заурбек Тлигуров. Единственным владельцем компании выступает Станислав Ульянов. В 2024 году выручка ООО «Элтонстрой» составила 810,5 млн руб., чистая прибыль — 20,9 млн руб. Компания участвовала в 38 госзакупках на 9,6 млрд руб., заключила 39 контрактов на 9,6 млрд руб.

