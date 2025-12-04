Надзор предостерег «Элтонстрой» от срыва строительства спорткомплекса в Яксатово

Прокурор Астраханской области Александр Гулягин проверил строительство Центра водных и гребных видов спорта в селе Яксатово Приволжского района. Из-за отставания подрядчика по срокам он вынес предостережение генеральному директору компании-подрядчика, сообщили в пресс-службе ведомства.

Возведением долгостроя занимается ООО «Элтонстрой». Астраханское региональное УКС заключило с ним контракт более чем на 2 млрд руб. в мае 2024 года. По плану объект сдадут к декабрю 2026 года.

По проекту на территории Центра водных и гребных видов спорта площадью 16 га будет восемь спортивных объектов, включая первый в регионе крытый гребной бассейн. Спорткомплекс будет оснащен трибунами на 500 человек, гостиницей и медицинским центром. Проект реализуют в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни».

Марина Окорокова