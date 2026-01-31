Экспертиза одобрила проект строительства крематория в Казани

Государственная экспертиза одобрила проект строительства первого крематория в Казани. Соответствующее заключение опубликовано в системе ЕГРЗ.

Крематорий расположат на территории мемориального комплекса «Курган». В настоящее время ближайшие аналогичные сооружения находятся в Нижнем Новгороде и Сарапуле.

Стоимость строительства оценивается в 400 млн рублей, а срок окупаемости проекта — около 8,5 лет. Для реализации выделено 2,5 га земли.

Площадь здания составит 1,6 тыс. кв. м. В проекте предусмотрены два зала прощания, современные кремационные печи и колумбарий для размещения урн. Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году.

Влас Северин