Петербургского режиссера Сокурова исключили из совета по развитию российского кино

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новый состав правительственного совета по развитию отечественного кинематографии. Соответствующее распоряжение появилось на портале правовых актов. Ряд преджних членов, включая режиссеров Александра Сокурова и Валерия Тодоровского, гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, а также бывшего советника президента по культуре Владимира Толстого, покинули свои должности.

В обновленный состав включили гендиректора кинокомпании «Централ Партнершип» Вадима Верещагина, директора «Театра Наций» Евгения Миронова, председателя Союза театральных деятелей Владимира Машкова и главу онлайн-кинотеатра Okko Гавриила Гордеева. Кадровые измнения, согласно тексту документа, призваны актуализировать работу совета в соответствии с текущими задачами по развитию кино.

Что касается господина Сокурова, то в декабре минувшего года во время ежегодного заседания президентского Совета по правам человека он раскритиковал позицию государства по отношению к киноиндустрии. Российский лидер пообещал петербургскому режиссеру созвониться лично.

Андрей Маркелов