Путин пообещал поговорить с Сокуровым об отношении государства к искусству
Президент Владимир Путин пообещал созвониться с режиссером Александром Сокуровым, чтобы обсудить отношение государства к художественному творчеству. Их диалог произошел во время ежегодного заседания президентского Совета по правам человека (СПЧ), членом которого является режиссер.
Владимир Путин на заседании Совета по правам человека
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Взяв слово, господин Сокуров предупредил, что, если государство не изменит подход к работе с творческими людьми, особенно молодыми, страна окажется в «абсолютном тупике». Сегодня студенты художественных вузов «ходят с опущенными головами», опасаясь, что их работы могут быть запрещены, пояснил он, выразив мнение, что, если бы сегодня сняли «Балладу о солдате», то фильм немедленно запретили бы.
«Трудно с вами согласиться. "Баллада о солдате" — это о любви к Родине и к маме. Как же это не выпустили бы? Еще как выпустили бы! Такие фильмы нам нужны и сегодня»,— заверил президент, выразив готовность разобраться в ситуации.
Александр Сокуров также посетовал, что ему уже не в первый раз отказывают в выдаче прокатных удостоверений на его фильмы без объяснения причин. «Жалко. Вы мне, пожалуйста, скажите — но не сейчас, а созвонимся с вами, я позвоню, поговорим,— каким образом, что там запрещают из ваших произведений. Это странно»,— отреагировал Владимир Путин. И добавил, что господин Сокуров является членом СПЧ и какая-либо дискриминация в его отношении «просто недопустима».
Кроме того, режиссер призвал отказаться от практики неофициальных запретов и вернуться к диалогу с художественным сообществом. По его словам, любые государственные ограничения на искусство в истории неизменно оказывались «заранее обреченными».
В октябре 2023 года Министерство культуры отказалось выдать прокатное удостоверение фильму Александра Сокурова «Сказка». Причин отказа ведомство не разъяснило, ограничившись ссылкой на подпункт «ж» пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм, утвержденных правительством в 2016 году. Эта норма предусматривает возможность отказа в выдаче удостоверения в «иных случаях, определенных федеральными законами».