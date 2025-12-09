Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин пообещал поговорить с Сокуровым об отношении государства к искусству

Президент Владимир Путин пообещал созвониться с режиссером Александром Сокуровым, чтобы обсудить отношение государства к художественному творчеству. Их диалог произошел во время ежегодного заседания президентского Совета по правам человека (СПЧ), членом которого является режиссер.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Взяв слово, господин Сокуров предупредил, что, если государство не изменит подход к работе с творческими людьми, особенно молодыми, страна окажется в «абсолютном тупике». Сегодня студенты художественных вузов «ходят с опущенными головами», опасаясь, что их работы могут быть запрещены, пояснил он, выразив мнение, что, если бы сегодня сняли «Балладу о солдате», то фильм немедленно запретили бы.

«Трудно с вами согласиться. "Баллада о солдате" — это о любви к Родине и к маме. Как же это не выпустили бы? Еще как выпустили бы! Такие фильмы нам нужны и сегодня»,— заверил президент, выразив готовность разобраться в ситуации.

Александр Сокуров также посетовал, что ему уже не в первый раз отказывают в выдаче прокатных удостоверений на его фильмы без объяснения причин. «Жалко. Вы мне, пожалуйста, скажите — но не сейчас, а созвонимся с вами, я позвоню, поговорим,— каким образом, что там запрещают из ваших произведений. Это странно»,— отреагировал Владимир Путин. И добавил, что господин Сокуров является членом СПЧ и какая-либо дискриминация в его отношении «просто недопустима».

Кроме того, режиссер призвал отказаться от практики неофициальных запретов и вернуться к диалогу с художественным сообществом. По его словам, любые государственные ограничения на искусство в истории неизменно оказывались «заранее обреченными».

В октябре 2023 года Министерство культуры отказалось выдать прокатное удостоверение фильму Александра Сокурова «Сказка». Причин отказа ведомство не разъяснило, ограничившись ссылкой на подпункт «ж» пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм, утвержденных правительством в 2016 году. Эта норма предусматривает возможность отказа в выдаче удостоверения в «иных случаях, определенных федеральными законами».

Михаил Спиридонов

Фотогалерея

Творческий путь и самые яркие работы режиссера

Александр Сокуров родился 14 июня 1951 года в Подорвихе, деревне, которой больше не существует на карте России: через пять лет после его рождения она была затоплена во время строительства Иркутской гидроэлектростанции. Будущий кинорежиссер рос в семье военного, которая часто переезжала с места на место, поэтому в школу Сокуров пошел в Польской Народной Республике, а окончил ее в Туркмении

Фото: РИА Новости

В 1980 году Сокуров по рекомендации Александра Тарковского устроился на киностудию «Ленфильм», где и снял свои первые картины. Однако его фильмы вызвали негативную реакцию как Госкино, так и партийных органов и не допускались до проката, а сам режиссер не раз говорил, что ему предназначено место в лагере под Сыктывкаром. Однако в конце 1980-х годов его фильмы оказались с восторгом приняты на международных кинофестивалях. В 1988 году он снимает фильм «Дни затмения» (на фото — кадр из фильма) по мотивам повести братьев Аркадия и Бориса Стругацких «За миллиард лет до конца света», который в 2000 году был включен в список ста лучших фильмов за всю историю отечественного кинематографа

«Не массы шли за Гитлером и Лениным, а наоборот. Сначала идет преступление народа, а потом появляется небольшой дурно пахнущий субъект, который этих ослепленных людей куда-то увлекает». Фильм «Телец», вторая картина из режиссерской тетралогии, показал больного и изолированного от внешнего мира Владимира Ленина, который доживает последние месяцы в Горках. Эта картина получила семь премий «Ника». (На фото — Александр Сокуров (слева) и первый президент России Борис Ельцин (справа) во время 15-й церемонии вручения кинематографической премии «Ника»)

«Создавать на экране романтизм смерти, романтизм войны — отвратительное и недостойное мужчины дело». Фильм «Александра» (на фото — кадр из фильма), снятый Сокуровым в 2007 году, рассказывал историю пожилой женщины, которая приезжает в послевоенную Чечню навестить своего внука — живущего войной молодого офицера. Однако цель ее поездки куда масштабнее, чем просто встреча с родственником: она надеется подарить людям, чьи души были искалечены войной, хоть каплю доброты и сострадания, вернув их тем самым к жизни

«В России нечего смотреть, это не визуальная страна. Для формирования режиссера идеальнее условий не придумать»

Кроме фильмов, Александр Сокуров поставил в Большом театре оперу «Борис Годунов», которую он создавал специально для Новой сцены по либретто Модеста Петровича Мусоргского в редакции 1871 года. И хотя опера писалась как трагедия — трагедия народа и трагедия личности царя, сам Сокуров назвал постановку «историей абсолютно счастливых людей», так как каждый из ее героев реализовал свою мечту и добился всех целей, что себе наметил

«Значительное кинопроизведение сегодня можно создать, только открыв Фолкнера, Диккенса и вообще толстый роман. Только там можно теперь испытать волнение и восторг»

В 2011 году на экраны вышел фильм «Фауст», который стал заключительной частью режиссерской тетралогии власти: «Молох» — «Телец» — «Солнце» — «Фауст». Фильм, снятый по мотивам первой части поэтической драмы Гёте, центральным сюжетом которого стала любовная линия Фауста и Маргариты, получил премию «Золотой лев» на 68-м Венецианском кинофестивале

Александр Сокуров и его фильмы удостоились множества кинонаград, включая «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, премии имени Робера Брессона, приза FIPRESCI Каннского международного кинофестиваля, наград российских кинофестивалей «Кинотавр», «Виват кино России!», премий «Ника», ТЭФИ и многих других. Кроме того, решением Европейской киноакадемии он был включен в число ста лучших режиссеров мирового кино

«Все плохое во мне — от визуального влияния. Все лучшее во мне создано литературой»

В фильме «Франкофония» (на фото — кадр из фильма), премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале в 2015 году, Александр Сокуров показал судьбу уникальной коллекции произведений искусства и реликвий Лувра во время фашистской оккупации Франции, а само действие картины происходит в двух временных плоскостях — в современности и в 1940 году

«Человека, видевшего что-то собственными глазами, трудно убедить, что этого не было. Для него виденное — свершившийся факт. Кино в этом смысле — страшное оружие»

