Путин пообещал поговорить с Сокуровым об отношении государства к искусству

Президент Владимир Путин пообещал созвониться с режиссером Александром Сокуровым, чтобы обсудить отношение государства к художественному творчеству. Их диалог произошел во время ежегодного заседания президентского Совета по правам человека (СПЧ), членом которого является режиссер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на заседании Совета по правам человека

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Взяв слово, господин Сокуров предупредил, что, если государство не изменит подход к работе с творческими людьми, особенно молодыми, страна окажется в «абсолютном тупике». Сегодня студенты художественных вузов «ходят с опущенными головами», опасаясь, что их работы могут быть запрещены, пояснил он, выразив мнение, что, если бы сегодня сняли «Балладу о солдате», то фильм немедленно запретили бы.

«Трудно с вами согласиться. "Баллада о солдате" — это о любви к Родине и к маме. Как же это не выпустили бы? Еще как выпустили бы! Такие фильмы нам нужны и сегодня»,— заверил президент, выразив готовность разобраться в ситуации.

Александр Сокуров также посетовал, что ему уже не в первый раз отказывают в выдаче прокатных удостоверений на его фильмы без объяснения причин. «Жалко. Вы мне, пожалуйста, скажите — но не сейчас, а созвонимся с вами, я позвоню, поговорим,— каким образом, что там запрещают из ваших произведений. Это странно»,— отреагировал Владимир Путин. И добавил, что господин Сокуров является членом СПЧ и какая-либо дискриминация в его отношении «просто недопустима».

Кроме того, режиссер призвал отказаться от практики неофициальных запретов и вернуться к диалогу с художественным сообществом. По его словам, любые государственные ограничения на искусство в истории неизменно оказывались «заранее обреченными».

В октябре 2023 года Министерство культуры отказалось выдать прокатное удостоверение фильму Александра Сокурова «Сказка». Причин отказа ведомство не разъяснило, ограничившись ссылкой на подпункт «ж» пункта 18 Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм, утвержденных правительством в 2016 году. Эта норма предусматривает возможность отказа в выдаче удостоверения в «иных случаях, определенных федеральными законами».

Михаил Спиридонов