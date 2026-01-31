Blue Origin Безоса приостановит суборбитальные полеты

Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса объявила о приостановке суборбитальных полетов. Компания объяснила, что решила перенаправить ресурсы на развитие возможностей в области пилотируемых лунных экспедиций.

Blue Origin использовала для полетов ракету New Shepard. За все время работы с 2001 года она совершила 38 полетов и доставила к границе космоса 98 человек. Также с помощью нее было запущено более 200 научных и исследовательских грузов, в том числе от исследовательских организаций и NASA. Последний рейс с шестью пассажирами был осуществлен на прошлой неделе.

Blue Origin заключила с NASA контракт на разработку посадочного модуля в рамках программы Artemis («Артемида»). Первый пилотируемый полет NASA по этой программе запланирован на апрель 2026 года. В общей сложности планируются три полета: непилотируемый вокруг Луны (Artemis I), пилотируемый вокруг Луны (Artemis II) и полет с высадкой экипажа астронавтов у южного полюса спутника Земли (Artemis III).