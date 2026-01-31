В Нязепетровске задержали работницу администрации после гибели ребенка в колодце

Следственный отдел по Верхнему Уфалею СУ СКР по Челябинской области задержал начальника отдела комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Нязепетровского округа. После гибели мальчика в колодце она подозревается в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, из-за ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудницей администрации днем 28 января девятилетний мальчик упал в открытый колодец и утонул в грунтовых водах. Объект находится между дорогой на улице Южная и домом №4а на улице Чайковского.

Вскоре начальнице отдела предъявят обвинение, следствие будет просить суд заключить ее под стражу.

Согласно сайту администрации округа, начальником отдела имущественных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом является Алена Горохова.

В адрес главы округа внесено представление о необходимости обезопасить люки и колодцы, особое внимание уделив открытым объектам.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, после гибели мальчика администрация Нязепетровска организовала внеплановую инвентаризацию объектов коммунальной инфраструктуры и улиц для выявления незакрытых и бесхозяйных колодцев. Аналогичные проверки пройдут во всех населенных пунктах региона.