В Нижневартовске арестовали главу управления капитального строительства Шадыева

Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО-Югра) арестовал Марселя Шадыева, директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска», сообщили в пресс-службе судов ХМАО-Югры. Мера пресечения избрана до 27 марта 2026 года.

Марселю Шадыеву предъявлены обвинения по п. «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий); п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере); п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ (повторное получение взятки в крупном размере).

Обвинение мотивировало заключение под стражу тем, что обвиняемый может скрыться от следствия и суда; он может воздействовать на свидетелей или уничтожать доказательства. Кроме того, тяжесть и характер предъявленных обвинений требуют изоляции от общества.

По данным местных СМИ, дело планируют объединить с производством о превышении должностных полномочий, которое возбудили в августе минувшего года. Тогда следствие считало, что глава УКС выплачивал авансы по контракту на строительство центра боевых искусств при отсутствии необходимых для выплаты документов. Деньги выплачивались с ноября 2024 по июль 2025 года, в то время как работы должны были закончиться в сентябре 2024 года.