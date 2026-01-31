В Пензе возбуждено уголовное дело после гибели женщины от упавшей с крыши наледи

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о результатах первоначальных следственных действий по факту смерти женщины в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба информцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СК возбудил уголовное дело после смерти женщины из-за упавшей наледи

Фото: Кард из видео «Коммерсантъ», Коммерсантъ СК возбудил уголовное дело после смерти женщины из-за упавшей наледи

Фото: Кард из видео «Коммерсантъ», Коммерсантъ

Вчера мэр Пензы Олег Денисов сообщил о гибели 52-летней местной жительницы на ул. Ленинградской, 10. На нее упала наледь с пятиэтажки.

Многоквартирным домом управляет ООО «УК-Единство». Господин Денисов поручил усилить контроль за очисткой крыш. Также он добавил, прокуратура даст правовую оценку действиям сотрудников управляющей компании.

По данным СК, возбуждено уголовное дело. По требованию Александра Бастрыкина начальник следственного управления Пензенской области Владимир Игнатенков доложит об итогах расследования. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

Нина Шевченко