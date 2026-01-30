«Если у органов безопасности не получилось, то что должны были сделать дальнобойщики?»

Как стало известно “Ъ”, четырем водителям, управлявшим трейлерами, из которых СБУ в прошлом году атаковала военные аэродромы в России, предъявили новое обвинение. Помимо теракта — это незаконный оборот взрывчатки, совершенный группой лиц. Шоферы, которые будут находиться в СИЗО как минимум до мая, вину не признают.

ГСУ СКР обвинило Андрея Меркурьева, Александра Зайцева, Михаила Рюмина и Сергея Канурина в незаконном приобретении и перевозке взрывчатки организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Ранее им инкриминировали совершение теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного ущерба (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

По версии следствия, водители входили в группу уроженцев Украины Артема и Екатерины Тимофеевых и некоего Борисовского (находятся в розыске), завербованных СБУ для совершения терактов в России

Некоторые из водителей были трудоустроены непосредственно в ИП, зарегистрированное на имя главного организатора преступления — Тимофеева, к остальным он обратился как обычный заказчик перевозок.

Они выехали из Челябинска на трейлерах в разные регионы России с грузом в виде каркасных домов, в крышах которых, как установили потом эксперты, и были спрятаны БПЛА.

Когда 1 июня 2025 года грузовики находились возле военных аэродромов в Ивановской, Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях, сотрудники СБУ дистанционно активировали беспилотники, которые их атаковали.

В деле говорится, что Минобороны был причинен ущерб в 2 млрд руб. Однако, как стало известно “Ъ”, от теракта пострадали и гражданские — жители Рязанской области: повреждения получили автомобиль и фасад дома.

По некоторым данным, изначально по делу проходили еще два водителя. Один погиб, а уголовное преследование в отношении еще одного было прекращено, так как отправиться в рейс он согласился только в последний момент, подменив своего коллегу.

Перевезти грузы, в которые он спрятал взрывчатку, Тимофеев предлагал и другим челябинским шоферам — Бянкину, Юровскому и Хижнякову. Последний отказался, так как Тимофеев предложил слишком маленькую, по его мнению, ставку за километраж. Сейчас трое проходят по делу в качестве свидетелей.

Как сообщал “Ъ”, 28 января Басманный суд по ходатайствам ГСУ СКР продлил до мая аресты водителям Рюмину и Канурину. 30 января на тот же срок были продолжено содержание в СИЗО Андрея Меркурьева и Александра Зайцева. Следствие мотивировало это необходимостью завершения целого ряда назначенных по делу экспертиз.

Вину никто из четверки фигурантов не признает. Они настаивают, что выполняли обычные рейсы и не знали, что в грузах спрятаны БПЛА.

«Где доказательства, что Зайцев входил в организованную группу? Где информация, что кто-то предупредил Зайцева о готовящейся атаке или что он разговаривал с кем-то о ней? Если у органов безопасности не получилось предотвратить этот теракт, как это должен был сделать простой дальнобойщик?» — отметила адвокат Оксана Ольгердт.

