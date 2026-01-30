«Если у органов безопасности не получилось, то что должны были сделать дальнобойщики?»
Суд продлил арест дальнобойщикам по делу об ударах БПЛА по аэродромам
Как стало известно “Ъ”, четырем водителям, управлявшим трейлерами, из которых СБУ в прошлом году атаковала военные аэродромы в России, предъявили новое обвинение. Помимо теракта — это незаконный оборот взрывчатки, совершенный группой лиц. Шоферы, которые будут находиться в СИЗО как минимум до мая, вину не признают.
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
ГСУ СКР обвинило Андрея Меркурьева, Александра Зайцева, Михаила Рюмина и Сергея Канурина в незаконном приобретении и перевозке взрывчатки организованной группой (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Ранее им инкриминировали совершение теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного ущерба (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).
По версии следствия, водители входили в группу уроженцев Украины Артема и Екатерины Тимофеевых и некоего Борисовского (находятся в розыске), завербованных СБУ для совершения терактов в России
Некоторые из водителей были трудоустроены непосредственно в ИП, зарегистрированное на имя главного организатора преступления — Тимофеева, к остальным он обратился как обычный заказчик перевозок.
Они выехали из Челябинска на трейлерах в разные регионы России с грузом в виде каркасных домов, в крышах которых, как установили потом эксперты, и были спрятаны БПЛА.
Когда 1 июня 2025 года грузовики находились возле военных аэродромов в Ивановской, Мурманской, Иркутской, Рязанской и Амурской областях, сотрудники СБУ дистанционно активировали беспилотники, которые их атаковали.
В деле говорится, что Минобороны был причинен ущерб в 2 млрд руб. Однако, как стало известно “Ъ”, от теракта пострадали и гражданские — жители Рязанской области: повреждения получили автомобиль и фасад дома.
По некоторым данным, изначально по делу проходили еще два водителя. Один погиб, а уголовное преследование в отношении еще одного было прекращено, так как отправиться в рейс он согласился только в последний момент, подменив своего коллегу.
Перевезти грузы, в которые он спрятал взрывчатку, Тимофеев предлагал и другим челябинским шоферам — Бянкину, Юровскому и Хижнякову. Последний отказался, так как Тимофеев предложил слишком маленькую, по его мнению, ставку за километраж. Сейчас трое проходят по делу в качестве свидетелей.
Как сообщал “Ъ”, 28 января Басманный суд по ходатайствам ГСУ СКР продлил до мая аресты водителям Рюмину и Канурину. 30 января на тот же срок были продолжено содержание в СИЗО Андрея Меркурьева и Александра Зайцева. Следствие мотивировало это необходимостью завершения целого ряда назначенных по делу экспертиз.
Вину никто из четверки фигурантов не признает. Они настаивают, что выполняли обычные рейсы и не знали, что в грузах спрятаны БПЛА.
«Где доказательства, что Зайцев входил в организованную группу? Где информация, что кто-то предупредил Зайцева о готовящейся атаке или что он разговаривал с кем-то о ней? Если у органов безопасности не получилось предотвратить этот теракт, как это должен был сделать простой дальнобойщик?» — отметила адвокат Оксана Ольгердт.