Бывшей судье Коблевой запросили девять лет колонии по делу о взятке

В Краснодаре завершается процесс в отношении бывшей председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, обвиняемой в получении взятки в размере 500 тыс. руб. за возврат двух браконьерских лодок и невода. Обвинитель предложил назначить экс-судье десять лет лишения свободы, взяткодателю и посреднику — девять и семь лет колонии соответственно; каждому — штраф в 15 млн руб.

Бывшую судью Елену Коблеву обвиняют в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ), бригадира рыболовецкой артели «Земля Дона» Владимира Боженко — в передаче взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ), предпринимателя Николая Студеникина считают посредником (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, в декабре 2022 года судья Елена Коблева получила 500 тыс. руб. за отмену судебного акта о конфискации лодок и невода у Владимира Боженко, которые были изъяты при расследовании дела о браконьерстве.

Защитники подсудимых Коблевой и Боженко, а также сами обвиняемые утверждали, что вина в получении и передаче взятки не доказана. Подсудимые сослались на отсутствие вмешательства в процесс со стороны судей, выносивших решения о судьбе лодок. Николай Студеникин признал вину и попросил смягчить наказание.

В случае вынесения обвинительного приговора Елена Коблева останется в следственном изоляторе для расследования другого дела, в котором фигурируют девять эпизодов взяток, а также подозрения в вынесении заведомо неправосудных решений и воспрепятствовании правосудию.

