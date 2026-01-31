Захарова осудила «радикальный рецидив» давления США на Кубу

Россия осуждает нелегитимные запретительные шаги США в отношении Кубы, заявила представитель МИД России Мария Захарова. 29 января в США опубликовано исполнительное распоряжение. Оно устанавливает режим чрезвычайного положения в отношении политики и действий руководства Кубы.

Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Представитель МИД России Мария Захарова

По словам Марии Захаровой, речь идет «об очередном и весьма радикальном рецидиве, неоднократно применявшейся Вашингтоном стратегии максимального давления на Остров Свободы, направленной на его экономическое удушение».

«Бросается в глаза, что в новом антикубинском документе Россия, наряду с некоторыми другими равноправными зарубежными партнерами Гаваны, классифицируется как "враждебное" и "злонамеренное" государство», — заявила Мария Захарова (цитат по сайту МИДа).

«Навешивание ярлыков не способствует ни стабилизации российско-американского диалога, ни повышению эффективности важных посреднических усилий Вашингтона по урегулированию кризисов в различных регионах мира», — отметила госпожа Захарова. Она отметила, что у России и Кубы «особые исторические связи», и российская сторона их будет развивать.