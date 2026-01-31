Экс-игрок «Зенита» Жерсон получил травму в первом матче за «Крузейро»

Бывший полузащитник «Зенита» Жерсон, который этой зимой был продан в «Крузейро» за 27 млн евро, получил травму в первом матче за новую команду. Футболист вышел в стартовом составе против «Ботафого», на 78-й минуте его были вынуждены унести с поля на носилках. В итоге «Крузейро» проиграл со счетом 4:0. О сроках восстановления и характере травмы Жерсона пока ничего не сообщается.

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что на место Жерсона, который провел за сине-бело-голубых всего 12 матчей, приобрели полузащитника «Ред Булл Брагантино» Джона Джона. За него, по разным данным, заплатили около 20 млн евро, часть из которых составят бонусы. Бразилец заключил контракт с «Зенитом» до конца сезона 2030/2031.

Андрей Маркелов