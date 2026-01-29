«Десятка» для «Зенита»

«Зенит» объявил о переходе в клуб 23-летнего бразильского полузащитника Джон Джона, выступавшего за «Ред Булл Брагантино». За него, по разным данным, заплатили около €20 млн, часть из которых составят бонусы. Джон Джон, пополнивший компанию бразильцев в петербургском клубе, призван усилить игру в центре поля — на этом участке у «Зенита» были в последнее время проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Зенит» приобрел за 20 млн евро Джона Джона, выступавшего за «Брагантину», входящую в систему спортивных клубов австрийской компании «Ред Булл»

Фото: ФК «ЗЕНИТ» «Зенит» приобрел за 20 млн евро Джона Джона, выступавшего за «Брагантину», входящую в систему спортивных клубов австрийской компании «Ред Булл»

Фото: ФК «ЗЕНИТ»

Клуб из Петербурга давно — может, уже лет десять — искал в свои ряды классического плеймейкера. Другое дело, что такая профессия как-то «вымылась» из футбола. На смену дирижерам, диспетчерам пришли те, кто может без устали бегать от штрафной до штрафной, таскать мяч, создавая голевые моменты и отрабатывая в обороне. Последний пример диспетчера в «Зените» — так называемой «десятки» (игроки под этим номером располагаются под нападающими и делают что хотят, если брать во внимание прошлые «настройки» футбола) — это Клаудиньо. Он умел раздавать передачи и придумывать игру, но ему не хватало движения и «физики». Поэтому Сергей Семак стал использовать его глубже — в роли так называемого «глубинного» диспетчера. В таком стиле когда-то играл итальянский полузащитник Андреа Пирло, защищавший цвета «Милана» и «Ювентуса». Так продолжалось до тех пор, пока Клаудиньо вообще не расхотел играть в России. Его продали год назад в катарский «Аль-Садд».

Летом прошлого года «Зенита» купил у «Фламенго» Жерсона, желая заткнуть «дыру» в центре поля, потому что Максим Глушенков там не может проявить свои лучшие качества, а Вендел — игрок немного другого плана, предпочитающий «скрытые» роли, хотя и не теряющий при этом своей ценности. К тому же никто не знает, когда он вернется из отпуска и вернется ли, несмотря на крупные штрафы за опоздания, которые назначаются бразильцу. Но Жерсон играть в России не захотел и был продан в «Крузейро».

Сейчас «Зенит» приобрел за €20 млн Джона Джона, выступавшего за «Брагантино», входящего в систему спортивных клубов австрийской компании «Ред Булл». Он наиболее ярко раскрылся в этом клубе, выступая на позиции «десятки» или занимая место левого форварда. В «Брагантино» Джон Джон пришел из «Палмейраса», в составе которого выиграл два титула чемпиона Бразилии (2022, 2023), но не получал там много игрового времени. Хотя именно «Палмейрас» открыл ему двери в большой футбол: в этом клубе Джон Джон проявил себя на молодежном уровне, выигрывая титулы и показывая хорошую статистику.

Переход из «Палмейраса» в «Брагантино» летом 2024 года за €7 млн стал хорошей сделкой и для бывшего клуба полузащитника, и для него самого. В «Брагантино» Джон Джон раскрылся, забив три гола в 18 матчах чемпионата Бразилии 2024 года и 10 мячей в 34 играх чемпионата Бразилии 2025 года. Тогда он уже попал на заметку скаутам «Зенита», которые знают бразильский рынок как свои пять пальцев.

«Джон Джон — сильный футболист, мы хотели забрать его еще летом, но футбольный клуб "Брагантино" тогда сказал нам, чтобы мы приходили зимой, что мы и сделали,— рассказал глава правления ФК «Зенит» Константин Зырянов, комментируя трансфер новичка.— Все это время мы наблюдали за ним, и за эти полгода он стал еще сильнее: забил много мячей и отдал много передач. Наверное, это связано с тем, что Джон Джон очень хотел попасть в нашу команду и проявлял себя активно. Мы рады, что человек после того, как узнал о возможности перехода в "Зенит", не остановился, а продолжил забивать и отдавать голевые передачи. Довольны этим трансфером, тем, что все удалось совершить. За некоторыми исключениями все прошло идеально».

По данным сайта transfermarkt.world, «Зенит» заплатил «Брагантино» за 23-летнего футболиста €22 млн. Другие источники называют сумму в €18 млн плюс бонусы, которые получит бразильский клуб в случае выполнения Джоном Джоном условий контракта. Он заключен с «Зенитом» до конца сезона 2030/2031. Это уже третья сделка сине-бело-голубых в этом году после продажи Жерсона в «Крузейро» (фигурирует сумма в €27 млн, хотя она ставится под сомнение) и обмена аргентинского форварда Луисано на российского защитника Игоря Дивеева. Осталось приобрести сильного нападающего, потому что эта позиция у клуба «провисает». Остался на ней один Александр Соболев. Может сыграть на острие атаки бразилец Луис Энрике, но это не оптимальная роль для него.

Кирилл Легков