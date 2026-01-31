Дрифт перед полицией заставил несовершеннолетнего без прав пуститься наутек

Вечером 30 января полицейские заметили во Всеволожском районе Ленобласти водителя, который пустился в дрифт на автомобиле «ВАЗ», сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Сотрудники правопорядка попытались остановить машину, однако водитель попытался скрыться.

Следом он бросил транспортное средство и пустился наутек. Правоохранители догнали беглеца, им оказался 17-летний житель района без водительских прав. Его доставили в отдел, где составили пять административных протоколов, в том числе за невыполнение требований сотрудника полиции. Автомобиль отправился на спецстоянку.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что на юго-западе Петербурга 19-летний водитель автомобиля BMW, недавно получивший права, устроил демонстративные заносы и был задержан.

Андрей Маркелов