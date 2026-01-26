Юный водитель BMW не впечатлил дрифтом сотрудников ГАИ в Петербурге

На юго-западе Петербурга 19-летний водитель автомобиля BMW, недавно получивший права, устроил демонстративные заносы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

Нарушитель был быстро идентифицирован и задержан. С ним провели профилактическую беседу, а также обязали пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения — его результат в сообщении не уточняется.

Автомобиль был помещен на штрафстоянку для проверки идентификационных номеров на предмет возможных изменений. В ГАИ предупреждают всех водителей об опасностях управляемого заноса и призывают не допускать подобного на дорогах общего пользования.

Андрей Маркелов