Reuters узнало возможного покупателя платформы OnlyFans

Владелец платформы эротического контента OnlyFans Fenix International Ltd может продать контрольный пакет акций инвестиционной компании Architect Capital, пишет Reuters со ссылкой на источники. Сделка с учетом долга может оцениваться в $5,5 млрд.

По словам собеседника агентства, Architect Capital может приобрести около 60% акций OnlyFans. Без учета долга сделка оценивается примерно в $3,5 млрд.

The Wall Street Journal пишет, что Architect Capital планирует развивать инфраструктуру онлайн-платформы для оплаты создателей эротического контента, не имеющих доступа к банковским услугам. Инвестиционная компания ожидает, что OnlyFans имеет шансы на проведение IPO в 2028 году. Чистая прибыль компании в год составляет примерно $1,6 млрд.

В мае 2025 года Reuters писало, что владелец OnlyFans ведет переговоры о продаже компании за $8 млрд.

