Минобороны расширило список болезней, запрещающих подписание контракта

Минобороны расширило список заболеваний, при которых ограниченно годные к военной службе граждане не смогут заключить контракт при мобилизации, в период военного положения и в военное время.

Согласно приказу, который подписал министр обороны Андрей Белоусов, перечень заболеваний увеличен с 26 до 35 позиций. В числе новых указаны:

сахарный диабет (любого типа, а не только I);

последствия ряда переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей;

болезни, врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты, магистральных и периферических артерий и вен, лимфатических сосудов с умеренным нарушением кровообращения и функций.

Кроме того, в списке расширен перечень заболеваний глаз, а также появились стойкое понижение слуха, заболевания челюсти и зубов, деформации и дефекты кисти и пальцев, деформации стопы, наличие инородного тела в полости черепа.