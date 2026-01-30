Умаров получил «Золотого орла» за фильм «Пророк. История Александра Пушкина»

Режиссер Феликс Умаров получил кинопремию «Золотой орел» за фильм «Пророк. История Александра Пушкина» в категории «Лучшая режиссерская работа». В номинации «Лучший игровой фильм» победил «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева. 24-я церемония вручения премии проходит в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм», трансляция идет на телеканале «Россия 1».

Актеры Сергей Безруков, Никита Кологривый, Павел Табаков получили премию в категории «Лучшая мужская роль в кино» («Август»). Елена Лядова победила в номинации «Лучшая женская роль в кино» («Первый на Олимпе»). «Атом» Нурбека Эгена получил награду как лучший телевизионный сериал.

Приз за вклад в российский кинематограф получил заслуженный деятель искусств России, режиссер, актер и кинодраматург Александр Адабашьян. «Пророк. История Александра Пушкина» стал лидером по числу наград. Фильм претендовал на премии в 14 номинациях и победил в семи — за лучшую режиссуру, сценарий, работу звукорежиссера, работу художника по костюмам, работу художника-постановщика, а также за женскую и мужскую роли второго плана.

Кинопремия «Золотой орел» учреждена Национальной академией кинематографических искусств и наук России в 2002 году.