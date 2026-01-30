Свердловские полицейские изъяли наркотики почти на миллиард рублей в 2025 году

В 2025 году полиция Свердловской области конфисковала 672,8 кг наркотиков, что в 2,7 раза больше чем годом ранее. Большая часть изъятого — это синтетические препараты, их общая стоимость по ценам черного рынка составляет порядка одного миллиарда руб. Об этом сообщил «Ъ-Урал» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Всего за год было выявлено 7346 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что на 3,3% больше по сравнению с 2024 годом. Из них 5426 случаев касались сбыта веществ. В течение года было ликвидировано 16 наркопритонов, что на 33,3% больше, чем за 2024 год.

Число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, снизилось на 42,5%. Однако количество преступлений с применением огнестрельного оружия выросло на 3,9% — до 79 случаев.

Наиболее высокая доля преступлений, совершенных под воздействием алкоголя, зафиксирована в Пышминском (51,4%), Шалинском (49,0%), Красноуральском (48,7%), Байкаловском (47,6%), Артинском (47,3%), Туринском (46,2%) и Кировградском районах.

«Чтобы эта категория граждан снизила влияние на оперативную обстановку, службе участковых уполномоченных поставлена задача активизировать профилактику с подробным разъяснением мер ответственности, предусмотренных нормативной базой нашей страны, и неотвратимости наказания за содеянное»,—резюмировал полковник Горелых.

Полина Бабинцева