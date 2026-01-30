Суд оставил иноагента Льва Шлосберга в СИЗО до 2 апреля

Псковский городской суд продлил содержание зампредседателя Псковского регионального отделения демократической партии «Яблоко» Льва Шлосберга (объявлен в РФ иноагентом). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампредседателя Псковского регионального отделения демократической партии «Яблоко» Лев Шлосберг (справа, объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ Зампредседателя Псковского регионального отделения демократической партии «Яблоко» Лев Шлосберг (справа, объявлен в РФ иноагентом)

В ноябре 2025 года суд в Пскове признал политика виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента из-за отсутствия обязательной маркировки и приговорил его к 420 часам обязательных работ.

Льва Шлосберга (объявлен в РФ иноагентом) также обвиняют в распространении фейков о российской армии и ее дискредитации. Политик находится в СИЗО с декабря 2025-го. Суммарно с октября 2024 года в его отношении возбудили три уголовных дела.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Яблочник" отработает маркировку».