Депутаты Госдумы настаивают, чтобы армия России начала использовать «более мощное оружие — оружие возмездия», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это необходимо для достижения целей СВО, добавил он.

«Наши войска наступают»,— написал господин Володин в Telegram-канале. Он призвал Украину следовать договоренностям, достигнутым президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе в Анкоридже.

Господин Володин утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский «создает новые проблемы для украинцев уже со следующей недели». Так он прокомментировал заявление украинского президента о том, что Киев не готов к компромиссу и не отдаст Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию без боя.