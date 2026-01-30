Минюст предложил увеличить порог задолженности для ареста имущества

Минюст России предложил увеличить с 3 до 10 тыс. руб. сумму минимальной задолженности, при которой приставы могут арестовать имущество. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Также согласно законопроекту арест на имущество должника будет накладываться только на сумму задолженности, необходимую для исполнения требований исполнительного документа»,— сообщили в Минюсте.

Принятие инициативы позволит исключить ситуации, при которых граждане сталкиваются с чрезмерными ограничениями при незначительной сумме долга, следует из публикации. Изменения позволят обеспечить соблюдение баланса между правами взыскателя и должника, сообщили в ведомстве.

Законопроект также предполагает изменение порядка получения судебными приставами информации о счетах должника. В первую очередь такие сведения будут запрашивать у налоговых органов и при необходимости — в банках и других кредитных организациях.