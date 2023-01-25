Орловский завод Kerama Marazzi отбился от претензий за использование товарного знака

Арбитражный суд Орловской области отказал московской Ассоциации содействия созданию норм и правил «Экологическое строительство» («Экострой») в требованиях 5 млн руб. с орловского производителя керамической плитки и сантехники ООО «Керама Марацци» за использование товарного знака. Это следует из судебной документации.

«Экострой» также хотел обязать завод «прекратить незаконное использование товарного знака №725666, удалив его с упаковки ранее выпущенных товаров и с сайта». По данным Роспатента, правами на этот знак владеет британская компания Planet 2030 Ltd. Он был зарегистрирован в сентябре 2019 года, исключительное право на него действует до ноября 2028 года.

Право пользования знаком предоставлено «Экострою». Нам нем изображены лепестки разных оттенков зеленого цвета и надпись RuGBC, которая расшифровывается как «Совет по экологическому строительству в России». Судя по опубликованным фотографиям, на упаковках керамической плитки Kerama Marazzi размещено схожее изображение с лепестками, но в черном цвете.

Орловский завод предоставил «в качестве вещественных доказательств» в суд четыре такие коробки, следует из документации. Они будут возвращены компании после вступления решения в законную силу.

Об изменении планов Kerama Marazzi по расширению производства в Орле читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Итальянцы откладывают плитку».

Александр Прытков

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