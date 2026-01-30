ЦБ установил самый низкий курс доллара с марта 2023 года

Банк России установил на 31 января официальный курс доллара на уровне 75,7 руб. Это минимальное значение с 16 марта 2023 года, следует из данных ЦБ.

По сравнению с 30 января курс доллара понижен на 3 коп. Курс евро упал на 5 коп., до 90,5 руб. Стоимость юаня изменилась незначительно и составила 10,9 руб.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Внебиржевой курс доллара растет на 0,75%, до 76,5 руб., следует из данных Investing.