Транспорту прописали маршрут

В Татарстане в 2026 году планируют ввод нового терминала аэропорта Казани и сдачу первого этапа дублера Оренбургского тракта. Такие задачи обозначило министерство транспорта республики на итоговой коллегии. Кроме того, на развитие дорог регион получит 12,5 млрд руб. из федерального бюджета. В то же время отрасль сталкивается с рядом проблем: только 65,7% трамваев находятся в нормативном состоянии, а грузоперевозки по воде упали на 21%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рендер третьего терминала международного аэропорта «Казань» им. Габдуллы Тукая

Фото: Telegram-канал ГК «Ак Таш» Рендер третьего терминала международного аэропорта «Казань» им. Габдуллы Тукая

Фото: Telegram-канал ГК «Ак Таш»

В 2026 году в Татарстане планируется сдать первый этап дублера Оренбургского тракта в Лаишевском районе и приступить к следующим пяти этапам строительства, сообщил министр транспорта России Андрей Никитин на итоговой коллегии Миндортранса республики. В декабре 2025 года министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов заявил журналистам, что окончательная стоимость строительства дублера Оренбургского тракта пока не рассчитана. На данный момент оценена лишь часть дороги — на ее строительство потребуется 14 млрд руб. Тогда министр не уточнил, о какой именно части дороги идет речь.

«В этом году регион получит на развитие дорог 12,5 млрд руб.», — также отметил глава Минтранса России. Ранее минфин Татарстана сообщал, что в бюджете республики на 2026 год на реализацию федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» предусмотрено 15,5 млрд руб., в том числе 11,3 млрд руб. из федерального бюджета. Сообщалось, что средства направят на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт региональных и местных дорог.

Кроме того, по словам господина Никитина, также предстоит завершить реконструкцию федеральной дороги Р239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном на участке 20–43-й километр с обходом поселка Сокуры. Продолжится капитальный ремонт с увеличением полос федеральной трассы М7 «Волга» на участке 15–28-й километр.

В августе 2026 года планируется ввод в эксплуатацию нового пассажирского терминала аэропорта Казани, прозвучало на коллегии. Трехэтажное здание площадью 31,9 тыс. кв. м с четырьмя телетрапами рассчитано на годовой пассажиропоток свыше 5,7 млн человек.

Новый терминал будет обслуживать только внутренние авиалинии, а действующие терминалы 1 и 1А — международные. К 2033 году расчетный объем пассажирских перевозок в аэропорту составит 7,6 млн пассажиров. В июле 2025 года сообщалось, что строительство нового терминала в аэропорту Казани обойдется в 20 млрд руб.

В 2026 году также запланированы ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта «Бегишево» в Нижнекамске с заменой светосигнального оборудования и начало проектирования реконструкции ВПП аэропорта «Бугульма» с удлинением полосы с 1983 до 2500 метров. Кроме того, на субсидирование авиаперевозок республика направит 738,6 млн руб. по 40 направлениям.

Подводя итоги 2025 года, министр привел следующие цифры - аэропорты Татарстана обслужили 6,09 млн пассажиров, что на 0,3% меньше, чем годом ранее. Падение пассажиропотока связано с вводимыми из соображений безопасности ограничениями на использование воздушного пространства.

В сфере общественного транспорта ключевой задачей остается обновление подвижного состава, заявил глава ведомства. По состоянию на начало 2026 года 82,4% общественного транспорта находится в нормативном состоянии при федеральном целевом показателе 85% к 2030 году. Для достижения этого показателя планируется обновлять в среднем по 111 единиц транспорта в год.

Господин Ханифов назвал непростой ситуацию с трамваями: нормативное состояние трамвайного парка составляет лишь 65,7%, при этом 83 из 253 трамваев эксплуатируются более 30 лет. Для сравнения: нормативное состояние троллейбусов — 99,4%. До 2030 года необходимо обновить или модернизировать 83 единицы трамваев, то есть по 17 единиц в год. «Трамвай должен себе вернуть функцию перемещения наших жителей до производства и вечером — обратно», — заявил министр. Совместно с Нижнекамским районом и директорами крупных предприятий прорабатывается возможность переориентации вахтовых перевозок на общественный транспорт. Среди других проблем министр отметил кадровый дефицит в отрасли: численность работников дорожно-строительного комплекса за год снизилась на 15,3%.

В сфере железнодорожного транспорта между правительством Татарстана и ОАО «РЖД» заключено соглашение о строительстве в 2026 году платформ «Госархив» и «Тихорецкая» на паритетных условиях, заявил министр. Их востребованность связана с перспективным жилищным и промышленным строительством в Лаишевском районе.

По словам Андрея Никитина, в нынешнем году заработает в полную мощность логистический комплекс имени Дэн Сяопина в Тукаевском районе. Его планируемая мощность — более 100 тыс. контейнеров в год, что эквивалентно 2,4 млн тонн грузов. В 2025 году через комплекс отправлено 108 поездов и принят 31 импортный поезд из Китая.

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе круглого стола, посвященного развитию речных грузоперевозок, отметил необходимость более активного использования речного потенциала региона. По его словам, судоходство по рекам Татарстана может обеспечить транспортную связь Балтики с Каспийским и Черным морями в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг».

В навигацию 2026 года, согласно планам министерства, планируется открытие нового рейса Казань — Набережные Челны с заходом в Камское Устье, Чистополь, Нижнекамск и Елабугу. Также принято решение о выделении 156 млн руб. на приобретение двух судов на воздушной подушке «Парма-44» для организации круглогодичной навигации на маршруте Казань — Верхний Услон.

При этом речные грузоперевозки в 2025 году показали значительное падение: перевезено 26,23 млн тонн грузов, что на 21,2% ниже уровня 2024 года. Снижение связано со спадом отправки минерально-строительных грузов и переориентацией нефтеналивных грузов на железнодорожный транспорт.

Анар Зейналов