Бывший председатель ВС Адыгеи Трахов может потерять судейский иммунитет

Высшая квалификационная коллегия судей России рассмотрит вопрос о прекращении отставки бывшего председателя Верховного суда (ВС) Республики Адыгея Аслана Трахова. Вопрос внесен в повестку дня заседания коллегии на 10 февраля.

В качестве основания прекращения отставки Аслана Трахова указана норма федерального закона «О статусе судей», включающая ряд компрометирующих пунктов: это несоблюдение судьей профессиональных запретов и ограничений, а также нарушение кодекса судейской этики. В случае прекращения отставки господин Трахов лишится неприкосновенности, гарантированной российскому судейскому сообществу.

Аслан Трахов ушел в отставку с поста председателя ВС Адыгеи в 2019 году. Летом 2025 года Генпрокуратура инициировала изъятие в казну имущества, принадлежащего его родственникам и доверенным лицам, стоимостью 13 млрд руб. Иск был передан из Краснодара, где живет экс-судья, на рассмотрение Волжского горсуда Волгоградской области. В сентябре 2025 года суд удовлетворил требования надзора, согласившись с тем, что Аслан Трахов не соблюдал антикоррупционные ограничения и фактически руководил бизнесом, занимая должность судьи. Вскоре после этого Генпрокуратура подала в суд новый иск к экс-судье Трахову и его близким, на этот раз на 5,4 млрд. руб. Дело в настоящее время слушает Октябрьский суд Краснодара.

