Дело экс-судьи Трахова останется в Краснодаре

Краснодарский предприниматель Алексей Еремышко, один из ответчиков в процессе об изъятии имущества экс-главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его близких, попытался перенести слушание из Краснодара в Крым. В августе 2025 года аналогичный иск к семье Траховых был передан из Краснодара в Волжск Волгоградской области из-за возможных сомнений в объективности кубанских судей. На этот раз Четвертый кассационный суд не нашел оснований для направления дела в другой регион.

Экс-глава Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов

Верховный Суд Республики Адыгея

В Краснодаре Четвертый кассационный суд отказал в удовлетворении заявления индивидуального предпринимателя Алексея Еремышко об изменении подсудности дела по иску Генпрокуратуры к бывшему председателю Верховного суда Адыгеи Аслану Трахову, его родственникам и доверенным лицам. Надзорное ведомство требует обратить в казну РФ имущество стоимостью 5,4 млрд руб., процесс проходит в Октябрьском райсуде Краснодара.

Господин Еремышко, занимающийся операциями с недвижимостью, привлечен в процесс в качестве одного из ответчиков. Причиной этого стало приобретение им совместно с Капланом Коблевым, бывшим зятем Аслана Трахова, участка площадью 4 га в поселке Яблоновском Республики Адыгея (поселок примыкает к Краснодару). Впоследствии участок был продан застройщику «Дарстрой-Регион», который также является ответчиком по иску Генпрокуратуры.

Надзорное ведомство считает, что Алексей Еремышко входил в круг доверенных лиц Аслана Трахова и приобретал активы за счет коррупционных связей семьи высокопоставленного судьи.

Генпрокуратура требует обратить в доход РФ принадлежащее Алексею Еремышко имущество: дом площадью 978 кв. м, 22 участка и 2 нежилых помещения в Краснодаре, 13 участков в Белореченском и Северском районах Краснодарского края, а также денежные средства в сумме 148 млн руб.

Алексей Еремышко не признает требования Генпрокуратуры и, кроме того, считает, что дело не должно рассматриваться в Краснодарском крае. В заявлении об изменении подсудности ответчик ссылается на решение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, который 13 августа 2025 года направил аналогичный иск к семье Траховых в Волжский городской суд Волгоградской области. Тогда в иске речь шла об имуществе стоимостью 13 млрд руб. Кассационный суд указал на то, что экс-председатель ВС Адыгеи имеет авторитет и связи в судебной системе и органах власти Республики Адыгея и Краснодарского края. Кроме того, его сын Рустем Трахов, ранее занимавший должность председателя Прикубанского райсуда Краснодара, в тот момент работал судьей в том же суде. Эти обстоятельства, по мнению кассации, ставили под сомнение объективность и непредвзятость рассмотрения дела судами Кубани и Адыгеи.

В заявлении об изменении подсудности Алексей Еремышко просил передать дело в один из судов Республики Крым. Однако на этот раз кассационный суд не усмотрел обстоятельств, препятствующих объективному рассмотрению иска в Краснодаре. Отметим, что в октябре прошлого года Рустем Трахов ушел с должности судьи Прикубанского райсуда.

Анна Перова, Краснодар