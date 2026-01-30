В ЛНР выдали лицензии на добычу золота

В ЛНР выдали две лицензии на разведку и добычу золота и еще две — на геологические работы по поиску цинка и меди. Это следует из сообщения пресс-службы правительства республики.

Все лицензии получил один инвестор. В заявлении не уточняется, кто именно. Работы по разведке ведутся на участке в Антрацитовском районе ЛНР. Остальные участки — на стадии проектирования. Площадь территории для геологических исследований составит более 250 кв. км.

В Антрацитовском районе находится Бобриковское месторождение золота и серебра. О поисках инвестора для проекта добычи драгметаллов власти ЛНР объявили летом 2024 года. Запасы золота оцениваются в 1,6 тыс. кг, серебра — в 10 тонн. Залежи были обнаружены в 1990-е годы.

