Bloomberg: следствие склоняется к вине пилота в крушении самолета Air India

Индийское Бюро по расследованию авиапроисшествий Индии (AAIB) все больше склоняется к версии о том, что к крушению самолета авиакомпании Air India в июне 2025 года привели действия пилота. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amit Dave / Reuters Фото: Amit Dave / Reuters

Они отмечают, что в ходе расследования уже исключили такие причины катастрофы, как механические неисправности самолета или диверсия. Тем самым наиболее вероятной версией являются действия пилота, приведшие к падению самолета. Окончательный отчет AAIB о причинах катастрофы должен быть представлен к июню текущего года — по данным источников Bloomberg, он, скорее всего, будет готов раньше.

Boeing 787–8 Dreamliner авиакомпании Air India c 230 пассажирами и 12 членами экипажа разбился на западе Индии 12 июня. Самолет упал на общежитие медицинского колледжа вскоре после взлета. Погибло 260 человек. Ранее The Wall Street Journal уже писала, что, по некоторым данным, причиной катастрофы могло быть то, что командир самолета выключил подачу топлива в двигатели.

Яна Рождественская