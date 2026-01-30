Новак Джокович победил Янника Синнера и вышел в финал Australian Open

Четвертая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл итальянца Янника Синнера, занимающего второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), и в 11-й раз в карьере вышел в финал Australian Open.

Матч продолжался 4 часа 11 минут и завершился со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. В финале Новак Джокович встретится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее победил немецкого теннисиста Александра Зверева (3-й в мире) — 6:4, 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 7:5. Решающий матч пройдет 1 февраля.

Новак Джокович является десятикратным чемпионом Australian Open, он ни разу не проигрывал в финале мельбурнского мейджора. В случае победы над Алькарасом серб завоюет свой 25-й титул на турнирах Большого шлема.

Янник Синнер не сумел защитить титул. В 2024 году в финале Australian Open он обыграл россиянина Даниила Медведева, в 2025 — Александра Зверева.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема, общий призовой фонд которого составляет почти $75 млн.

Таисия Орлова