«Интерфакс» узнал об исключениях в проекте запрета на ввоз золотых слитков тяжелее 100 г

В проекте указа президента России об ограничении вывоза золота в слитках есть исключения. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с содержанием документа источник.

Запрет на вывоз золотых слитков тяжелее 100 г не будет касаться тех, кто вылетает из аэропортов «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и аэропорта Владивостока «Кневичи», рассказал собеседник агентства. При этом у таких путешественников должно быть разрешение от Пробирной палаты, отметил он.

Юрлица и ИП смогут без ограничений вывозить золотые слитки в страны, которые не входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщил источник. При этом поставки в государства ЕАЭС будут происходить по аналогичным для физлиц правилам. Кредитные организации под ограничения не попадут.

Сегодня заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщил ТАСС, что ограничение на вывоз золотых слитков планируют ввести с 1 сентября. О внесении проекта указа в правительство господин Моисеев сообщил 29 января.