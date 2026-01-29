Минфин внес в правительство проект указа о запрете на вывоз золота в слитках

Министерство финансов внесло в правительство проект указа, согласно которому физическим лицам будет запрещено вывозить из России золото в слитках от 100 грамм. Об этом сообщил заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.

По его словам, проект согласован со всеми заинтересованными ведомствами. «Я ожидаю, что он будет достаточно оперативно рассмотрен правительством и направлен уже на рассмотрение в администрацию президента»,— сказал господин Моисеев (цитата по «РИА Новости»).

Над регулированием оборота золота Минфин работает совместно с Росфинмониторингом и ЦБ. В Минфине указывали на разногласия между ведомствами. Одни вступали против ограничений. Другие не соглашались с предложенным порогом в 100 грамм.

Изначально речь шла о том, чтобы установить денежный эквивалент в $10 тыс. Такая норма действует в отношении вывоза иностранной валюты и других денежных инструментов. Однако Минфин предложил установить порог по массе физического золота.

Федеральная таможенная служба предложила ограничить вывоз золота в 2023 году. Росфинмониторинг тогда фиксировал резкий рост подозрительных операций по покупке драгметаллов. Граждане приобрели десятки тонн золота, часть которого была вывезена за рубеж. Как говорил глава ведомства Юрий Чиханчин, фактически свободный вывоз драгметалла из страны привел к тому, что его выгодно покупать за рубли и продавать за валюту за рубежом.