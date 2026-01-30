Погранпункты на границах с Азербайджаном и Грузией увеличили пропускную способность

Северо-Кавказское таможенное управление завершило реконструкцию автомобильного пункта пропуска Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджаном. В 2025 году специалисты повысили его пропускную способность на 11% — до 640 грузовых машин в сутки. Этот переход входит в международный транспортный коридор «Север — Юг» и стал вторым по объемам грузоперевозок в России: в 2024 году через него прошло 3,7 млн т грузов, сообщает пресс-служба СКТУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Реконструкция Яраг-Казмаляр началась еще в 2020 году и шла без остановки работы пункта. К концу 2023 года первый этап работ удвоил возможности: количество полос выросло с 14 до 22, а общая пропускная способность достигла 1870 транспортных средств в сутки, из них 1100 грузовиков. Минтранс России тогда сообщал, что модернизация повысит грузопоток более чем в два раза. В 2025 году дополнительные улучшения довели суточный лимит для грузовиков именно до 640 машин, что напрямую отражает 11%-ный прирост по сравнению с предыдущими показателями.

Параллельно завершилась реконструкция другого ключевого перехода — Верхний Ларс на границе с Грузией. Эти два пункта — самые загруженные в России, и их обновление напрямую усиливает логистику по коридору «Север — Юг». В Яраг-Казмаляр теперь работают в усиленном режиме: проектная норма для грузов — 630 машин, но фактический трафик часто превышает ее. Таможенники внедряют цифровые системы досмотра, чтобы сократить типовое время проверки грузового транспорта до 10 минут — эту цель доведут до конца в 2026 году в рамках стратегии развития таможни до 2030 года.

В 2025 году стартовали стройка в воздушных пунктах Ставрополь (Шпаковское) и Владикавказ (Беслан), а в Грозном (Северный) работы продолжаются.

Увеличение мощности Яраг-Казмаляр напрямую отвечает на рост грузопотока: в 2023 году он прибавил 10–15%, а в 2024-м достиг 3,7 млн т. Переход обслуживает ключевой маршрут между Россией и Азербайджаном, усиливая экспорт и импорт по Каспию и далее в Иран. В ноябре 2025-го таможенники отметили перегрузки, но новая инфраструктура — 26 полос вместо 19 в проектах — решает проблему. Стратегия до 2030 года продолжит цифровизацию и расширение, чтобы типовой досмотр укладывался в 10 минут. Это укрепит позиции России в евразийской логистике, где Яраг-Казмаляр уже лидирует по грузам.

Станислав Маслаков