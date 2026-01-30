В США задержали бывшего журналиста CNN Дона Лемона

Бывшего журналиста CNN и популярного блогера Дона Лемона задержали вечером 29 января в Лос-Анджелесе, где он освещал мероприятия недели «Грэмми» перед вручением этой музыкальной премии. О задержании сообщил СМИ его адвокат Эбби Лоуэлл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дон Лемон

Фото: Kylie Cooper / File Photo / Reuters Дон Лемон

Фото: Kylie Cooper / File Photo / Reuters

Точная причина задержания пока неизвестна. По мнению адвоката, оно связано с тем, что господин Лемон на прошлой неделе вел репортаж из церкви в Миннесоте, где проходил протест против Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE). Ранее федеральный суд отказался выдать ордер на арест журналиста по этому делу.

18 января воскресную службу в церкви в Сент-Поле — город входит в агломерацию с Миннеаполисом, где в последние недели идут рейды ICE и протесты против них,— прервали протестующие. Они не дали продолжить службу и кричали: «ICE, вон!» Позже они объяснили, что их акция связана с тем, что пастор Дэвид Истервуд, проводивший службу, также служит в ICE. Трое участников протеста были арестованы. Господин Лемон вел трансляцию с акции протеста. «Дон работает журналистом 30 лет, и его работа в Миннеаполисе… ничем не отличалась от того, чем он занимался всегда»,— прокомментировал его адвокат.

Дон Лемон работал на CNN с 2006 по 2023 год и был одним из популярных журналистов телеканала, некоторое время он вел там специальную вечернюю передачу. Господина Лемона активно критиковали, причем как за резкие высказывания в адрес президента США Дональда Трампа, так и за сексизм. В 2023 году CNN разорвал с ним контракт. В 2024 году журналист запустил в соцсети X передачу «Шоу Дона Лемона», первым гостем которой стал миллиардер Илон Маск.

Как повлияли события в Миннесоте на работу американского правительства — в материале «Ъ».

Яна Рождественская