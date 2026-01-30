Брайан Мэй: Queen не будет выступать в США

Группа Queen не станет выступать в США «в обозримом будущем». Об этом газете Daily Mail сообщил гитарист Брайан Мэй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Брайан Мэй

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Брайан Мэй

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

«Америка — слишком опасное место в настоящее время. И это надо принимать во внимание,— цитирует газета господина Мэя.— Это печально, ведь я считаю, что мы, Queen, практически выросли в Америке, и мы любим ее, но она уже не та, какой была раньше». По его словам, всякий человек сейчас дважды подумает, прежде чем решит отправиться туда.

Господин Мэй не уточнил, с какими именно опасностями группа может столкнуться во время тура в США. Однако, напоминают комментаторы, свое заявление он сделал ровно тогда, когда многие американцы и иностранцы, приезжающие в Соединенные Штаты, опасаются насилия, в том числе со стороны сотрудников иммиграционной полиции, или того факта, что их политические взгляды будут подробно изучаться иммиграционными властями. Министерство внутренней безопасности США уже предложило изучать пятилетнюю активность лиц, желающих посетить страну, в соцсетях, прежде чем разрешать им въезд в страну.

В 2025 году в США было зафиксировано 425 случаев массовых расстрелов, в которых погибли 420 человек и были ранены еще 1898.

Андрей Келекеев