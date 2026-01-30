Воронежские власти в 2025 году провели закупки с ЭКГ-рейтингом на 7,7 млрд

В Воронежской области в 2025 году провели 1,3 тыс. закупок с использованием ЭКГ-рейтинга. Общая сумма начальных цен контрактов по ним составила 7,7 млрд руб. Об этом сообщили в облправительстве.

По сравнению с 2024 годом объем таких процедур увеличился в 21 раз. Власти региона отмечают, что Воронежская область занимает лидирующие позиции по этому направлению среди субъектов РФ.

Уточняется, что в 2026 году может состояться 1,5 тыс. закупочных процедур с применением ЭКГ-рейтинга на 10 млрд руб. в сумме.

Внедрение ЭКГ-рейтинга в региональную систему закупок ведется на протяжении двух лет по поручению полномочного представителя президента в ЦФО Игоря Щеголева и губернатора Воронежской области Александра Гусева. На госзакупках это происходит путем того, что заказчик запрашивает ЭКГ-рейтинг участников тендера. Рейтинг дает оценку ответственности бизнеса как прошедшего анкетирование, так и не участвовавшего в нем (по открытым данным). По результатам присваивается один из девяти уровней — от лучшего «ААА» до худшего «С».

В Воронежской области оценку «ААА» с результатом выше 100 баллов получили семь компаний. В их числе структуры ГК «Агроэко» (ООО «АПК Агроэко», «Агроэко-Воронеж», «Агроэко-Восток»), АО «Теплохим», ООО «Дельта-пак», АО «Воронежсинтезкаучук» и ООО «Землянскмолоко».

Подробнее о внедрении ЭКГ-рейтинга в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье» «Бизнес не спешит на три буквы».

Анна Швечикова