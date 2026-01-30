Зарубежные СМИ: Кто претендует на пост главы ФРС?

Дональд Трамп выдвинул Кевина Уорша на пост нового главы Федеральной резервной системы. Президент США заявил в соцсетях, что у него «нет сомнений» в кандидатуре и Уорш станет «одним из величайших председателей ФРС в истории». Действующего руководителя ФРС Джерома Пауэлла Трамп неоднократно критиковал за отказ снижать ключевую ставку, в частности, называл «идиотом» и обещал его скорую отставку. Ранее регулятор оставил показатель на уровне от 3,5% до 3,75%, в то время как президент призывал снизить ставку сразу до 1%. Ранее Кевин Уорш уже работал в ФРС и консультировал Трампа по вопросам экономической политики. Зарубежные СМИ отмечают и другие связи кандидата с администрацией президента. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Источники Bloomberg называют Кевина Уорша главным фаворитом в борьбе за пост главы ФРС, а Белый дом уже готовится поддержать его кандидатуру. Правда, собеседники предупредили, что выбор не является окончательным, вплоть до момента, когда Трамп сделает официальное заявление. В последние месяцы Уорш сильно сблизился с президентом США, отмечает агентство. Публично он выступает за снижение процентных ставок, разделяя стремление американского лидера. Перед вступлением в должность нового главу регулятора должен утвердить Сенат. И Уорш понравится как минимум большинству республиканцев в верхней палате парламента, уверены эксперты Bloomberg. По их словам, это самый очевидный выбор, который американский рынок примет и оценит.

Кевин Уорш уже работал в Федеральной резервной системе при Джордже Буше-младшем, напоминает The New York Times. Он был членом ее совета управляющих с 2006-го по 2011-й годы, а в последнее время призывал к «смене режима» в ФРС. При этом у кандидата тесные связи с Уолл-стрит. Сейчас он работает с миллиардером Стэнли Дракенмиллером, который, в свою очередь, близок к министру финансов США Скотту Бессенту, отмечает газета.

Сам Дональд Трамп давно рассматривал Уорша на роль главы ФРС, пишет CNN. Он проходил собеседование в Белом доме еще при первом сроке Трампа, в 2017-м. Но его кандидатуру отклонили как раз в пользу Джерома Пауэлла. В декабре прошлого года Уорш снова виделся с президентом. Встречу, по словам источников телеканала, администрация Трампа оценила положительно.

Кроме него, возглавить Федеральную резервную систему могут три человека, отмечает Financial Times. В шорт-лист Белого дома попали директор Национального экономического совета Кевин Хассетт, член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер и руководитель инвесткомпании BlackRock Рик Ридер. Последний — второй по популярности кандидат у интернет-пользователей. На платформе Polymarket его шансы оценивают в 10%, пишет газета. Впрочем, на прошлой неделе на него ставила половина инвесторов, сейчас же в фавориты выбился Кевин Уорш с 85%.