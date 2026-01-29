Politico: ЕС рассмотрит идею Эстонии запретить въезд ветеранам российской СВО

Эстония предложила запретить въезд на территорию ЕС всем россиянам, участвовавшим в военных действиях на Украине. По информации Politico, инициативу рассмотрят 29 января на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

Опасения связаны с возможным ростом преступности в случае прибытия людей с боевым опытом. Высокопоставленный эстонский дипломат заявил Politico, что в России «резко возросло число насильственных преступлений, так как демобилизованные военнослужащие возвращаются с фронта». «Один из способов снизить риск — внести как можно больше лиц, участие которых в войне против Украины доказано, в шенгенский черный список», — добавил дипломат.

Авторы инициативы отметили, что существующие меры защиты европейских стран недостаточны в том числе из-за того, что решения принимаются медленно. Также они слишком зависимы от позиции отдельных членов ЕС.

В ЕС морально поддерживают стремление Эстонии, но для многих стран введение подобного запрета будет затруднительным, сказал Politico дипломатический источник.