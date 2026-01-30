Суд не стал арестовывать администратора хостела в Балашихе, где погибли четверо

Балашихинский городской суд Московской области отправил под домашний арест представительницу одного из владельцев дома в Балашихе, где при пожаре погибли четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Женщина проходит по делу об организации незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Она останется под домашним арестом до 26 марта.

По версии следствия, группа неустановленных лиц из числа владельцев жилого дома, не зарегистрировав помещение в Росреестре, использовала его как хостел. К заселению иностранцев, незаконно пребывающих в РФ, привлекли и задержанную (администратора хостела).

Ночью 27 января на втором этаже дома случился пожар. Погибли четверо, еще один подросток пострадал и доставлен в больницу с отравлением угарным газом. Причиной возгорания стал розжиг углей для обогрева. Представительницу собственника хостела задержали накануне. Она признала вину.