Задержана представительница собственника дома в Балашихе, где на пожаре погибли четверо

В Московской области задержали представительницу одного из собственников дома в Балашихе, где при пожаре погибли четыре человека и пострадал подросток. Задержанная признала вину, сообщили в пресс-службе СКР.

По данным следствия, с марта 2025-го по январь 2026 года, действуя по доверенности и указанию одного из владельцев, женщина использовала дом как хостел. Она сдавала комнаты иностранцам, которые находились в России незаконно. Следователи разыскивают одного из собственников недвижимости.

Пожар произошел в частном доме в Балашихе 27 января. Причиной стал розжиг углей для обогрева на втором этаже. Следствие установило, что в доме не были соблюдены правила пожарной безопасности. Погибли четыре человека — граждане Кубы. Всего в хостеле жили 11 человек. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть людей (ч. 3 ст. 238 УК), а также об организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК).