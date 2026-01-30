Власти КБР отчитались о двукратном падении бедности с 2018 года

Министр экономического развития Кабардино-Балкарской Республики Борис Рахаев заявил, что власти региона снизили уровень бедности с 25% в 2018 году до 11% к концу 2025 года. Он сделал это заявление на пресс-конференции в информационном центре ТАСС Кавказ в Пятигорске, где подвели итоги 2025 года и обрисовали планы на 2026-й. Чиновник подчеркнул, что республика перевыполнила все ключевые макроэкономические показатели, включая рост валового регионального продукта до 370 млрд руб. — это на 106% больше предыдущих значений.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Глава КБР Казбек Коков ранее подтверждал эти успехи. В мае 2025 года он сообщил о снижении бедности до 11,7% благодаря целенаправленной работе правительства и муниципалитетов. По данным Росстата и региональных отчетов, динамика в КБР превосходит среднероссийскую: за пять лет бедность сократилась быстрее, чем в целом по стране, где она держится на уровне 8–9%.

Среднемесячные доходы жителей КБР за январь–сентябрь 2025 года достигли 46 тыс. руб. — на 16–17% выше среднего по Северо-Кавказскому федеральному округу. Борис Рахаев назвал промышленность и туризм основными получателями инвестиций в основной капитал: эти отрасли активно поглощают средства и дают отдачу. Налоговые поступления в бюджет выросли на 2,5 млрд руб. за первый квартал 2025 года, что позволило направить 72% расходов на социалку — зарплаты бюджетников, лекарства и поддержку.

Регион утвердил стратегию развития до 2040 года с акцентом на сближение душевых показателей с общероссийскими. Рахаев обозначил приоритеты: рост зарплат, ВРП на душу населения и создание рабочих мест. К 2030 году власти планируют довести бедность до 7%, борясь с нелегальной занятостью. При этом, несмотря на официально заявленные успехи, республика, наряду с другими регионами СКФО, находится на нижних строчках рейтинга регионов по уровню доходов населения.

Станислав Маслаков