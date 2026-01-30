Фавориты встретятся с новыми знакомыми

Жеребьевка дополнительного раунда play-off Лиги чемпионов отправила «Реал» биться с тем же соперником, который отправил его в эту стадию в заключительном туре регулярного первенства,— «Бенфикой». А действующего владельца звания победителя турнира — ПСЖ — она, как и год назад, заставила играть против конкурента из чемпионата Франции. Теперь это «Монако».

Фото: Pedro Nunes / Reuters Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин после решающего гола в ворота мадридского «Реала» в матче Лиги чемпионов, 28 января

В пятницу, 30 января, состоялась жеребьевка первого раунда главного еврокубка. После реформы двухлетней давности это не совсем полноценный, а «усеченный» дополнительный раунд, в котором определяются участники 1/8 финала: с нее раньше стартовала кубковая стадия. Напрямую туда попали восемь сильнейших команд завершившегося на этой неделе регулярного первенства — английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхем», «Челси» и «Манчестер Сити», немецкая «Бавария», испанская «Барселона» и португальский «Спортинг». Их соперники определятся как раз в «лишнем» раунде (матчи в его рамках состоятся во второй половине февраля), куда угодили 16 следующих в иерархии команд. И среди них оказалось несколько очень известных клубов, а также два клуба, являющихся не просто грандами, а безусловными гигантами европейского футбола. И в случае с обоими жеребьевка подарила повод порассуждать о забавных совпадениях.

Ее специфический регламент, принимающий во внимание расположение клубов в таблице регулярного чемпионата, резко, до двух вариантов, сузил выбор потенциальных оппонентов для каждой команды. Так вот, ПСЖ, победителю предыдущего розыгрыша турнира, могли достаться либо азербайджанский «Карабах», либо «Монако». «Карабах», естественно, многие эксперты рассматривали как самый роскошный из подарков, стоящих на кону в жеребьевке: скромненький бюджет, скромненький состав. Но получил этот подарок не ПСЖ, а «Ньюкасл», чьи поклонники наверняка с удовольствием изучили, как выскочка играл против представителей Английской премьер-лиги до этого. А играл он ужасно: девять матчей, восемь поражений, одна ничья. Ничья, правда, довольно свеженькая — с «Челси». Но за лондонцев в бакинской встрече играли в основном резервисты.

А ПСЖ наткнулся на «Монако», клуб российского хавбека Александра Головина. И все, конечно, вспомнили, что свой рывок к прошлогоднему титулу парижане ведь тоже начали с конкурента по французскому чемпионату. Тогда соперничество с «Брестом» превратилось для них в неплохую и приятную разминку перед более сложными матчами: две победы с общим счетом 10:0. А про «Монако» надо знать, что в нынешнем сезоне он выглядит довольно скверно и занимает в чемпионате Франции десятое место. Так что, слегка пожалев о том, что «Карабах» уплыл счастливчикам из «Ньюкасла», все равно можно смело заглядывать в будущее — в 1/8 финала. А в этом будущем жеребьевка с ее стремящимся все упростить форматом заранее нарисовала для ПСЖ пересечение либо с «Барселоной», либо с «Челси».

Еще смешнее ситуация с «Реалом». Заключительный тур регулярного чемпионата у многих в памяти застрянет благодаря лиссабонском матчу. В нем «Бенфика», уже, по идее, прощавшаяся с Лигой чемпионов, не просто одолела мадридцев, а одолела с нужной ей, чтобы просочиться в play-off, разницей в счете — 4:2. А четвертый гол на последних секундах компенсированного времени забил вратарь Анатолий Трубин.

В общем, не развязка, а шедевр футбольно-драматического искусства, который лишил «Реал» законного места в топ-восьмерке и погрузил его лидеров в состояние уныния и злости на самих себя. И надо же такому случиться, чтобы шанс взять у «Бенфики» реванш представился испанскому монстру сразу же. И этот «сиквел», может быть, наиболее яркое среди всех противостояние дополнительного раунда.

Хотя, возможно, те, кто неравнодушен к «Реалу» (если он добьется в февральских матчах успеха, то в 1/8 финала встретится либо со «Спортингом», либо с «Манчестер Сити»), были бы не против, чтобы с «сиквелом» не срослось, а в дополнительном раунде мадридцам выпало сыграть с «Будё-Глимтом», клубом, который в смысле кадровых и финансовых возможностей примерно из той же ниши, что и «Карабах». Но с норвежской командой сразится финалист предыдущей Лиги чемпионов «Интер».

Алексей Доспехов