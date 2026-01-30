Adidas закончила 2025 год с рекордной выручкой

В 2026 году выручка Adidas увеличилась на 13%, составив рекордные €24,8 млрд. Операционная прибыль компании выросла почти на 54%, до €2,1 млрд.

В четвертом квартале выручка Adidas увеличилась на 11%, а операционная прибыль — почти втрое. Это предварительные данные, окончательный годовой отчет и прогноз на 2026-й компания опубликует 4 марта. Adidas также объявила о программе обратного выкупа акций на €1 млрд.

Рынок положительно отреагировал на хорошую квартальную отчетность компании и обратный выкуп — ее акции выросли на 5,4%. В последние годы инвесторов беспокоили перспективы Adidas — сначала это было связано со скандалом вокруг рэпера Канье Уэста, партнерство с модным брендом которого компании пришлось разорвать из-за его антисемитских высказываний. После этого Adidas закончила 2023 год с первым за несколько десятилетий убытком. В прошлом году беспокойство вызывало возможное влияние на ее бизнес повышения импортных тарифов США. За последний год акции Adidas упали почти на треть.

Яна Рождественская