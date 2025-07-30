Акции Adidas рухнули на 7,2% после публикации отчетности

После публикации Adidas результатов второго квартала и первого полугодия акции компании упали на 7,2%. Пессимизма инвесторам добавило сделанное компанией предупреждение о том, что из-за введения американских торговых пошлин компания потеряет во втором полугодии около €200 млн.

Чистые продажи Adidas в квартале выросли на 2,2%, до €5,95 млрд. В то же время аналитики, опрошенные LSEG, ожидали €6,2 млрд. Операционная прибыль в квартале взлетела на 58%, до €546 млн. Чистая прибыль тоже взлетела на 77%, до €375 млн. В компании заявили, что гордятся достигнутыми результатами.

Что касается ситуации с пошлинами, то, по словам главы Adidas Бьорна Гульдена, им до сих пор неизвестно, «какими в итоге будут американские пошлины», и пока неясно, «какими будут последствия для потребительского спроса, если эти пошлины спровоцируют инфляцию». Из-за этого руководство компании решило пока не повышать годовой прогноз, хотя сильные итоги квартала и полугодия дают все основания для этого.

Алена Миклашевская