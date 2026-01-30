Суд продлил арест еще двум дальнобойщикам по делу об ударах БПЛА по аэродромам

Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест челябинским дальнобойщикам Александру Зайцеву и Андрею Меркурьеву . Их обвиняют в причастности к теракту — ударам дронов ВСУ по военным аэродромам в июне 2024 года (на Украине операцию назвали «Паутина»).

Следствие утверждает, что фигуранты входили в «организованную группу водителей», которая доставила трейлеры с квадрокоптерами к местам ударов по объектам в пяти областях. Согласно уголовному делу, в результате атаки Минобороны был причинен ущерб в 2 млрд руб. Они вину не признали и заявили, что выполняли рядовые рейсы, а о содержании груза ничего знать не могли.

Адвокат Зайцева Оксана Ольгердт просила изменить ему меру пресечения, а также сказала, что он должен проходить по делу как свидетель. «Где доказательства, что он входил в организованную группу? Где информация, что кто-то предупредил Зайцева о готовящейся атаке или разговаривал с кем-то о ней? Если у органов безопасности не получилось предотвратить этот теракт, как это должен был сделать дальнобойщик Зайцев?» — спросила она. Судья в удовлетворении ее ходатайства отказал.

28 января Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест челябинским дальнобойщикам Михаилу Рюмину и Сергею Канурину. Им предъявлено аналогичное обвинение. Подсудимые вину не признают. Михаил Рюмин заявил в суде, что его «использовали втемную» и он не знал о грузе. Такой же позиции придерживается Сергей Канурин.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Водителей загрузили обвинениями».

Ефим Брянцев